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ماسك يأمل في "رسوم جمركية صفرية" بين أمريكا وأوروبا في المستقبل

منذ 23 ساعة
إيلون ماسك - رويترز

إيلون ماسك - رويترز

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قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، اليوم السبت، إنه يأمل في رؤية تجارة حرة كاملة بين الولايات المتحدة وأوروبا في المستقبل، وذلك بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على شركاء تجاريين.

جاء ذلك خلال حديث ماسك عبر رابط فيديو في مؤتمر لحزب الرابطة اليميني الحاكم في إيطاليا. وماسك أحد مستشاري ترامب الذين يعملون على القضاء على الإهدار في الإنفاق العام بالولايات المتحدة.

وقال ماسك “في نهاية المطاف، آمل أن يتم الاتفاق على ضرورة أن تتحرك أوروبا وأمريكا بشكل مثالي، في رأيي، نحو رسوم جمركية صفرية، مما يؤدي فعليا إلى إنشاء منطقة تجارة حرة بين أوروبا وأمريكا الشمالية”.

وبموجب خطط ترامب التي أعلنها يوم الأربعاء، ستخضع إيطاليا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي لرسوم بنسبة 20 بالمئة. وتتمتع إيطاليا بفائض تجاري كبير مع الولايات المتحدة.

وردا على سؤال من زعيم حزب الرابطة ماتيو سالفيني، قال ماسك إنه يأمل أيضا في رؤية قدر أكبر من حرية التنقل بين أوروبا والولايات المتحدة. وعبر ماسك مرارا عن دعمه للأحزاب اليمينية في أنحاء أوروبا.

وأضاف “إذا كان الناس يرغبون في العمل في أوروبا أو يرغبون في العمل في أمريكا الشمالية، فيجب السماح لهم بذلك من وجهة نظري”. وأردف قائلا “بالتأكيد أنصح الرئيس بذلك”.

وعبر ماسك عن دعمه لحزب الرابطة بزعامة سالفيني. وأيد ماسك في السابق أيضا رئيسة الوزراء الإيطالية اليمينية جورجا ميلوني وحزب إخوة إيطاليا الذي تتزعمه.

    المصدر :
  • رويترز

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