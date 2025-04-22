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ماسك يعتزم تقليص العمل مع ترامب إلى يوم أو يومين أسبوعياً

منذ 32 دقيقة
إيلون ماسك - رويترز

إيلون ماسك - رويترز

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قال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، اليوم الثلاثاء، إنه سيقلص عمله مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى يوم أو يومين في الأسبوع بدءا من الشهر المقبل، بعدما أثارت أساليب الملياردير الحادة في خفض التكاليف ردود فعل عنيفة من الرأي العام وقلق المستثمرين.

ومن المقرر أن ينتهي تفويض ماسك البالغ 130 يوما كموظف حكومي خاص في إدارة ترامب في أواخر مايو أيار.

وقال ماسك للمستثمرين في مكالمة جماعية عقب إعلان شركة صناعة السيارات الكهربائية عن نتائج فاقت توقعات وول ستريت المتدنية “أعتقد أنه بدءا من الشهر المقبل على الأرجح، في مايو، سينخفض تخصيص وقتي لإدارة الكفاءة الحكومية بشكل كبير”.

واجهت شركة تسلا بضعة أشهر مضطربة، إذ انخفضت تسليمات سياراتها الكهربائية بشكل حاد، وأثارت أنشطة ماسك السياسية احتجاجات، وانخفض سهم الشركة إلى النصف تقريبا عن ذروة بلغها في ديسمبر كانون الأول. وطالب العديد من المستثمرين ماسك بترك منصبه كمستشار لترامب وإدارة تسلا عن كثب.

وقال ماسك إن عمله الرئيسي المتمثل في إنشاء إدارة الكفاءة الحكومية المعنية بخفض التكاليف تم إنجازه.

    المصدر :
  • رويترز

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