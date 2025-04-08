ماسك يناشد ترامب لإلغاء الرسوم الجمركية الشاملة

كشفت صحيفة “ذي واشنطن بوست – The Washington Post” أن الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، وجّه نداءات شخصية إلى الرئيس دونالد ترامب لإلغاء الرسوم الجمركية الشاملة، في موقف مختلف من الدائرة الضيقة حول الرئيس.

وذهب ماسك إلى انتقاد واضعي هذه التعريفات، محذّراً من ارتفاع التكاليف على المستهلكين والشركات.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ موقف ماسك أدّى إلى تفاقم التوتّرات داخل دائرة ترامب، حتى في ظلّ مواجهة شركة تسلا لانخفاض الطلب وتراجع سعر سهمها وسط تداعيات سياسية متزايدة.

وماسك أحد مستشاري ترامب الذين يعملون على القضاء على الإهدار في الإنفاق العام بالولايات المتحدة.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تصميمه على فرض الرسوم الجمركية وتحذيره من احتمال زيادتها على الصين.

وقال ماسك، يوم السبت الماضي، إنه يأمل في رؤية تجارة حرة كاملة بين الولايات المتحدة وأوروبا في المستقبل، وذلك بعد أيام من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على شركاء تجاريين.

جاء ذلك خلال حديث ماسك عبر رابط فيديو في مؤتمر لحزب الرابطة اليميني الحاكم في إيطاليا.

وقال ماسك: “في نهاية المطاف، آمل أن يتم الاتفاق على ضرورة أن تتحرك أوروبا وأميركا بشكل مثالي، في رأيي، نحو رسوم جمركية صفرية، ما يؤدي فعليا إلى إنشاء منطقة تجارة حرة بين أوروبا وأميركا الشمالية”.