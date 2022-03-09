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ماكدونالدز: إغلاق فروعنا في روسيا سيكلفنا 50 مليون دولار شهريا

9 - مارس - 2022
شعار ماكدونالدز

شعار ماكدونالدز

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قالت شركة ماكدونالدز لمطاعم الوجبات السريعة اليوم الأربعاء إن الإغلاق المؤقت لفروعها في روسيا والتي يبلغ عددها 847 فرعا سيكلفها نحو 50 مليون دولار شهريا.

وأضافت الشركة أن الإغلاق المؤقت لجميع مطاعمها في روسيا، ومنها ما هو موجود بموقعها الشهير في ساحة بوشكين، سيزيد الضغط على العلامات التجارية الأخرى لإيقاف عملياتها في البلاد بعد غزو موسكو لأوكرانيا.

وأعلنت ماكدونالدز، الثلاثاء، أنها ستغلق مطاعمها موقتا في روسيا، وذلك بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا

وحسب ما ذكرت وكالة “أسوشيتد برس”، فإن ماكدونالدز ستوقف عملياتها وستغلق جميع مطاعمها، البالغ عددها 850، في روسيا.

وفي رسالة للموظفين، قال مدير ماكدونالدز التنفيذي، كريس كمبكينسكي، إن إغلاق هذه المتاجر في الوقت الحالي “هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به”.

وأضاف أن الشركة ستواصل دفع رواتب موظفيها، البالغ عددهم 62 ألفا في روسيا “الذين عملوا بقلوبهم وأرواحهم في ماكدونالدز”. وتابع: “قيمنا تعني أنه لا يمكننا تجاهل المعاناة الإنسانية التي لا داعي لها في أوكرانيا”. وأوضح كمبكينسكي أنه “من الصعب معرفة متى ستتمكن الشركة من إعادة فتح متاجرها”.

هذا وأغلقت ماكدونالدز كذلك، بصفة مؤقتة، 100 مطعم في أوكرانيا، وستواصل دفع رواتب موظفيها هناك.

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