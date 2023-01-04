ماكدونالدز تغادر قازاخستان بسبب تداعيات حرب أوكرانيا

قال تقرير لبلومبيرج نيوز اليوم الأربعاء إن من المقرر أن تغادر شركة ماكدونالدز قازاخستان بعد أن تركت الاضطرابات الناجمة عن الأزمة الأوكرانية البلاد دون بديل لإمدادات اللحوم الروسية.

وقال التقرير نقلا عن مصادر مطلعة على الأمر إن عملاق الوجبات السريعة الذي غادر روسيا في مايو أيار حظر على صاحب الامتياز المحلي شراء اللحوم من موردين روس.

ورفضت ماكدونالدز التعليق على التقرير.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز إن الشركة المرخص لها في قازاخستان اضطرت لإغلاق مطاعمها مؤقتا في نوفمبر تشرين الثاني بعد قطع العلاقات مع الشركات الروسية ونفاد الإمدادات.

ويسلط هذا الخروج الضوء على مشكلات الإمداد التي واجهتها شركات كثيرة بقازاخستان في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات الغربية على موسكو التي تلت ذلك. وروسيا المجاورة لقازاخستان هي شريكها التجاري الرئيسي.