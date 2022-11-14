ماكرون: أبناء الثورة الإيرانية ينفذون ثورتهم الخاصة

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة مع الإذاعة الفرنسية (الاثنين 14-11-2022) إن أبناء الثورة الإيرانية يقومون بثورتهم الخاصة، وذلك فيما تحتجز إيران سبعة مواطنين فرنسيين وسط تدهور للعلاقات بين البلدين.

وانتقدت فرنسا إيران في السادس من أكتوبر تشرين الأول، متهمة إياها بالقيام “بممارسات دكتاتورية” واحتجاز مواطنيها رهائن بعد بث مقطع فيديو ظهر فيه رجل وامرأة فرنسيان يعترفان بالتجسس، بعد أسابيع شهدت اضطرابات ربطتها طهران بخصوم أجانب.

وقال ماكرون إن الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات تستهدف بشكل أكبر المسؤولين الإيرانيين، وترك الباب مفتوحا أمام تصنيف التكتل للحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.

وأشار إلى إن هناك عدة أطراف “تطالب بفرض عقوبات مستهدفة خاصة على… (الحرس الثوري الإيراني) وأفراد النظام”.

وعندما سُئل عما إذا كان سيدعم تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية، قال ماكرون إنه يتعين بحث المسألة مع تطور الأمور.

في سياق متصل، يلتقي وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل حيث من المقرر أن يفرضوا المزيد من العقوبات على إيران رداً على ما أدانه الاتحاد من استخدام طهران للقوة على نطاق واسع ضد المحتجين السلميين.

واندلعت الاحتجاجات بعد وفاة مهسا أميني في 16 أيلول بعد احتجاز شرطة الأخلاق لها. وتمثل الاحتجاجات أحد أجرأ التحديات التي تواجه الجمهورية الإسلامية منذ ثورة 1979.

وقالت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) إن 336 متظاهرا لقوا حتفهم حتى الآن في الاضطرابات كما تم اعتقال ما يقرب من 15100.

وفي الجولة الأولى من العقوبات في أكتوبر تشرين الأول، فرض الاتحاد الأوروبي حظر سفر وتجميد أصول على 15 فردا ومؤسسة إيرانيين لهم صلة بوفاة الشابة وتضييق الخناق على الاحتجاجات.

وقال دبلوماسيان لرويترز في مطلع الأسبوع إن الحزمة الجديدة ستشهد 31 تصنيفا لانتهاكات حقوق الإنسان تستهدف الأفراد والكيانات وتشمل فرض حظر على الأصول والسفر.