استمع لاذاعتنا

ماكرون: أتفهم مشاعر المسلمين والحكومة لا تقف خلف نشر الرسوم

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 31 - أكتوبر - 2020 2:51 مساءً
الرئيس ماكرون

الرئيس ماكرون

A A A
طباعة المقال

ابدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تفهمه لمشاعر الغضب التي اجتاحت العالم الإسلامي عقب نشر الرسوم المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلّم، نافيا أن تكون حكومة بلاده تقف خلف هذه الرسوم.

وقال الرئيس الفرنسي في مقابلة  إن الرسوم المسيئة التي نشرتها مجلة ”شارلي إيبدو“ ليست مشروعا حكوميا بل هي منبثقة من صحف حرة ومستقلة غير تابعة للحكومة“. وأضاف أنه يتفهم مشاعر المسلمين إزاء هذه القضية.

وقال  ”أعتقد أن ردود الفعل كان مردها أكاذيب وتحريف كلامي ولأن الناس فهموا أنني مؤيد لهذه الرسوم“.

وتابع: ”هناك أناس يحرفون الإسلام وباسم هذا الدين يدّعون الدفاع عنه“.

واعتبر ماكرون أن المسلمين هم الأكثر تضررا من تصرف هؤلاء الذين يحرفون الإسلام.

    المزيد من أخبار العالم

    حريق كبير في مستشفى خاص لمرضى كورونا وإجلاء أكثر من 100 مريض
    الجزائر تبدأ عملية الاستفتاء على الدستور
    جزائريّو الخارج يبدأون التصويت في الاستفتاء على الدستور
    سلوفاكيا ستجري فحوصات "كورونا" لكل مواطنيها
    في سابقة عالمية.. دولة ستجري فحوصات “كورونا” لكل مواطنيها

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مطهرات اليد
    مخاطر الـ”handgel” مقلقة… إليكم البديل الأفضل
    مرض خطير يهدد حياة الرجال
    مرض خطير يهدد الرجال … تعرفوا إليه
    كورونا اوروبا
    ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا