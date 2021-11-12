ماكرون: أنوي التحدث مع بوتين قريباً

أوضح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، انه ينوي أن يبحث مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، خلال الأيام القليلة المقبلة عدداً من القضايا الملحة بينها الأوضاع على الحدود البيلاروسية البولندية.

وقال ماكرون، خلال تصريح صحفي أدلى به الجمعة عقب مؤتمر باريس حول ليبيا: “أمس حظيت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بإمكانية للتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. سأتبادل الآراء حول قضايا متعددة مع الرئيس بوتين خلال أقرب الأيام، بما في ذلك حول أوكرانيا وبيلاروس”.

وذكر ماكرون أن رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، ينوي كذلك أن يجري محادثة مع بوتين قريبا.

وتابع: “نواصل العمل المشترك حول هذه القضية بنفس النية التي تتمثل في ضمان الاستقرار والأمن في أوروبا”.