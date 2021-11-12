السبت 8 ربيع الثاني 1443 ﻫ - 13 نوفمبر 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ماكرون: أنوي التحدث مع بوتين قريباً

منذ ساعة واحدة
إيمانويل ماكرون

إيمانويل ماكرون

A A A
طباعة المقال

أوضح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، انه ينوي أن يبحث مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، خلال الأيام القليلة المقبلة عدداً من القضايا الملحة بينها الأوضاع على الحدود البيلاروسية البولندية.

وقال ماكرون، خلال تصريح صحفي أدلى به الجمعة عقب مؤتمر باريس حول ليبيا: “أمس حظيت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بإمكانية للتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. سأتبادل الآراء حول قضايا متعددة مع الرئيس بوتين خلال أقرب الأيام، بما في ذلك حول أوكرانيا وبيلاروس”.

وذكر ماكرون أن رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، ينوي كذلك أن يجري محادثة مع بوتين قريبا.

وتابع: “نواصل العمل المشترك حول هذه القضية بنفس النية التي تتمثل في ضمان الاستقرار والأمن في أوروبا”.

    المزيد من أخبار العالم

    الجزائر وكورونا
    الجزائر.. تحذير من موجة كورونا رابعة مرتقبة في البلاد
    العمل أمام الشاشات
    قانون يحظر إرسال الرسائل النصية للموظفين بعد انتهاء أوقات العمل
    وزير الإعلم اليمني معمر الإرياني
    وزير الإعلام اليمني للبنان: اضغطوا لوقف تدخلات مليشيا حزب الله

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    لعبة call of duty
    “صور مسيئة” للقرآن الكريم من داخل لعبة شهيرة جداً.. هل كانت مقصودة؟!
    فيتامين
    مكمل غذائي صنفته الدراسات رقم 1 للمناعة.. ما هو؟
    الدولار
    دولار السوق السوداء يختتم الأسبوع “طيارة”‏