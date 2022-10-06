ماكرون: أوروبا سترسل المزيد من العتاد العسكري إلى أوكرانيا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (الخميس 6-10-2022) إن الدول الأوروبية سترسل إلى أوكرانيا المزيد من العتاد العسكري لمواجهة روسيا، بما يشمل المزيد من مدافع هاوتزر الفرنسية من طراز قيصر.

وقال ماكرون “ندرس بالفعل عدة طلبات، مع العديد من أعضاء الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك طلبات الحصول على مدافع قيصر جديدة”.

في سياق متصل، قال الحاكم المحلي إن الهجوم الصاروخي على مدينة زابوريجيا في الإقليم الجنوبي الذي يحمل نفس الاسم تسبب في دفن بعض السكان تحت الأنقاض. ويُذَكر الهجوم بقدرة روسيا على ضرب أهداف حتى في وقت تقهقرت فيه قواتها عن مناطق في الجنوب والشرق.

ولم يصدر تعليق بعد من روسيا. وبدأ الغزو الروسي لأوكرانيا في التفكك أمام هجوم أوكراني مضاد استعادت فيه كييف السيطرة على آلاف الأميال المربعة منذ بداية سبتمبر أيلول بما شمل عشرات التجمعات السكنية في الأيام القليلة الماضية.

وتراجع آلاف الجنود الروس بعد أن انهار الخط الأمامي، أولا في الشمال الشرقي ثم في الجنوب الأسبوع الجاري.