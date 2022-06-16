ماكرون: أوكرانيا وحدها من تقرّر بشأن تقديم أي تنازلات إقليمية لروسيا

اعتبر الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون”، في مقابلة مع تلفزيون (تي.إف.1)أثناء زيارته كييف، أن أوكرانيا وحدها هي من تقرر ما إذا كانت ستقبل أو لا تقبل تقديم أي تنازلات إقليمية لروسيا في ما يتعلق بإنهاء الحرب.

وردا على سؤال حول التنازلات التي على أوكرانيا أن تقبلها، بما في ذلك ما يخص أراضيها، قال ماكرون: “الأمر متروك لأوكرانيا كي تقرر ما تريده”. وأضاف “أعتقد أن من واجبنا التمسك بقيمنا وبالقانون الدولي ومن ثم (نقف مع) أوكرانيا”.

وزار زعماء ألمانيا وفرنسا وإيطاليا أوكرانيا، حيث جددوا الأمل في انضمامها للاتحاد الأوروبي. وسبق لكييف، التي تطالب بإرسال المزيد من الأسلحة لصد الغزو الروسي، انتقاد تلك الدول بسبب دعمها الذي اعتبرته محدودا.

وكان الرئيس الأوكراني قد كرّر القول إن بلاده لن تقبل التنازل عن أي من أراضيها نتيجة الغزو الروسي.

وعقب وصوله الى العاصمة الأوكرانية، قال “ماكرون”: “وجودي في كييف رسالة تضامن أوروبية مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي”، في ما تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس بمساعدة أوكرانيا “طالما استلزم الأمر”.

وقام الرؤساء الثلاثة ومعهم الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس بجولة في وسط كييف.

ولاحقاً زار ماكرون بلدة إربين في محيط كييف، وقال خلال جولته في هذه المدينة: “شهدت جرائم حرب ومجازر”. كما أكّد أن “موقف فرنسا كان دائماً وواضحاً بالوقوف إلى جانب أوكرانيا.. نأمل من أوكرانيا بأن تقاوم وتفوز بنهاية هذه الحرب”.