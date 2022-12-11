الأحد 17 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 11 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ماكرون إلى قطر الأربعاء لحضور ملحمة المغرب وفرنسا في نهائي كأس العالم

منذ ساعتين
إيمانويل ماكرون

إيمانويل ماكرون (رويترز)

A A A
طباعة المقال

يتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى قطر، (الأربعاء 14-12-2022)، لحضور مباراة نصف نهائي كأس العالم بين فرنسا والمغرب في استاد أهل البيت، وفق ما أكدت وزيرة الرياضة أميلي أوديا كاستيرا عبر راديو فرانس إنفو الأحد.

وقالت أوديا كاستيرا التي حضرت، السبت، مباراة ربع النهائي التي انتصر فيها المنتخب الفرنسي على نظيره الإنكليزي بهدفين لهدف، “سأعود مع الرئيس الأربعاء، تفاصيل الرحلة لم تُحسم بعد، لقد تعهد بذلك ويلتزم به، سيلتزم به بسعادة”.

وتابعت الوزيرة: “لقد تابع منتخب فرنسا السبت، منتبها لكل ثانية، وسيكون مصدر قوة لنا في هذه المرحلة المقبلة”.

وحتى قبل انطلاق المونديال، أعلن الرئيس الفرنسي أنه سيحضر نصف النهائي أو النهائي في حال تأهل منتخب “الديوك”، وهو التزام مثير للجدل بسبب انتقادات لظروف العمال المهاجرين في قطر، وتأثير الملاعب المكيّفة على البيئة ووضع المرأة والأقليات.

وقال ماكرون السبت عبر تويتر “مبروك للبلوز! البلد كله يدعمكم: سنذهب إلى النهاية معا. للمغاربة: نحيي انتصاركم التاريخي. موعدنا نصف النهائي!”.

وحضرت وزيرة الرياضة الفرنسية في المدرجات لمتابعة مباراة منتخبي فرنسا وإنكلترا، مرتدية سترة زرقاء بأكمام ألوان قوس قزح، وهي لفتة دعم لحقوق المثليين.

وأوضحت إميلي أوديا كاستيرا لإذاعة فرانس إنفو: “أمس كان الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. كان من المهم التعبير عن التزامي بحقوق الإنسان ككل، بما في ذلك حقوق المثليين والقيام بذلك من دون عدوانية تجاه قطر التي هي شريكنا”.

وأضافت المسؤولة الفرنسية “الرياضة تقوم أساسا على احترام الآخر، وهي في جوهرها ضد التمييز، إنها فضاء لجمع الناس معا حول قيم كونية”.

وتُجرَّم قطر المثلية الجنسية وكذلك ممارسة الجنس خارج إطار الزواج، الأمر الذي عاد بانتقادات شديدة على السلطات القطرية والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

المزيد من أخبار العالم

الكرملين
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
الكرملين: تجاهل اتفاقيات مينسك كانت مقدمة للحرب مع أوكرانيا
اعتداء الشرطة الإسرائيلية على الفلسطينيين في المسجد الأقصى
مؤسسات حقوقية: إسرائيل اعتقلت الشهر الماضي 490 فلسطينيا من بينهم 76 طفلا
وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر
نانسي فيزر: ألمانيا تعتزم تشديد قوانين السلاح بعد مؤامرة الإنقلاب

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

زينة ترحيني
وفاة ملكة جمال سابقة في ظروف غامضة
فرناندو سانتوس مدرب البرتغال وكريستيانو رونالدو
كأس العالم قطر ٢٢
أول تصريح لمدرب البرتغال.. غير نادم على ما فعلته مع رونالدو!
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو
كأس العالم قطر ٢٢
بالصور.. كريستيانو رونالدو ينهار باكياً بعد خسارة البرتغال أمام المغرب