ماكرون: الضمانات الأمنية لأوكرانيا جاهزة

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، إن الضمانات الأمنية لأوكرانيا جاهزة وسيعتمدها “تحالف الراغبين”، الداعم لكييف، غدا الخميس.

وأضاف “نحن مستعدون كدول أوروبية لتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا وشعبها في اليوم الذي يجري فيه توقيع اتفاق السلام.. انتهى العمل التحضيري”.

واستضاف ماكرون نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في قصر الإليزيه بباريس عشية اجتماع قادة تحالف الراغبين للدول الداعمة لأوكرانيا في‭‭ ‬‬حربها مع روسيا.

من جهته، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى ممارسة مزيد من الضغط على موسكو اليوم، في مستهل زيارة يقوم بها للحلفاء الأوروبيين الذين يأمل في أن يكشفوا عن خطط لضمانات أمنية لكييف في وقت تشن فيه القوات الروسية أحدث هجوم جوي كبير.

وهاجمت روسيا أنحاء أوكرانيا بأكثر من 500 طائرة مسيرة وعشرات الصواريخ، وقصفت البنية التحتية للطاقة والنقل في 14 موقعا، مما تسبب في إصابة أربعة من عمال السكك الحديدية.

وقال مسؤولون أوكرانيون في وقت لاحق إن تسعة على الأقل قتلوا في بلدة كوستيانتينيفكا شرق البلاد، وهي مركز لوجستي مهم للقوات الأوكرانية التي تدافع عن مساحة مهمة من خط المواجهة.

وقال زيلينسكي على تطبيق تيليجرام قبل وصوله إلى الدنمرك بفترة وجيزة لإجراء محادثات مع حلفائه من منطقة البلطيق وشمال أوروبا “هذه هجمات روسية سافرة… يستمر هذا العدوان بسبب عدم وجود ضغط كاف، وفي المقام الأول (بسبب عدم ممارسة القدر الكافي من الضغط) على اقتصاد الحرب الروسي”.

وأضاف “سنبحث الحاجة إلى تدابير ضغط قوية مع شركائنا خلال الأيام المقبلة”.

ودعا زيلينسكي حلفاءه إلى تقديم دفاعات جوية، قال في مؤتمر صحفي في الدنمرك “هذه هجمات منتظمة، تحدث عدة مرات أسبوعيا. وهي إشارة واضحة على أن روسيا ترفض أي محاولة لإنهاء الحرب وتريد مواصلة القتال”.

ولم تظهر موسكو حتى الآن اهتماما يذكر بإنهاء الحرب، ويتمسك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمطالب متطرفة لا يعتزم التنازل عنها بأن تقبل أوكرانيا توغل روسيا داخل أراضيها وتتخلى عن مزيد من الأراض وأن تلقي سلاحها بشكل دائم وتتخلى عن الانضمام إلى أي تحالفات مستقبلية.

وقال سلاح الجو الأوكراني إنه أسقط 430 من أصل 502 طائرة مسيرة و21 من 24 صاروخا أطلقتها روسيا خلال الليل، مضيفا أن ثلاثة صواريخ و69 طائرة مسيرة أصابت 14 موقعا.

وذكرت شركة السكك الحديدية الأوكرانية المملوكة للدولة عبر تيليجرام أن أربعة من عمالها في منطقة كيروفوهراد بوسط البلاد نُقلوا إلى المستشفى عقب إصابتهم جراء الهجوم الروسي خلال الليل، مشيرة إلى تأخيرات وصلت إلى سبع ساعات في عشرات الرحلات نتيجة تضرر مرافقها.

وقال فياتشيسلاف تشاوس حاكم منطقة تشيرنيهيف إن الهجوم تسبب في انقطاع الكهرباء عن 30 ألف شخص وألحق أضرارا بالبنية التحتية المدنية الحيوية في شمال المنطقة.

وقالت هيئة الطوارئ إن رجال الإطفاء في منطقة إيفانو فرانكيفسك كانوا يكافحون ألسنة اللهب التي التهمت نحو تسعة آلاف متر مربع من مرافق التخزين.

وقال الادعاء العام في أوكرانيا على منصة فيسبوك إن ثلاث نساء وخمسة رجال قتلوا في قصف استمر لأكثر من ساعة على كوستيانتينيفكا وإن ستة آخرين على الأقل أصيبوا. وقتلت امرأة وأصيبت أخرى في هجوم لاحق بطائرة مسيرة.

وقالت روسيا إنها هاجمت أهدافا أوكرانية تتعلق بقطاع الوقود.