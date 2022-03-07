ماكرون: الوضع في أوكرانيا يزداد سوءا كل يوم

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، إن الوضع في أوكرانيا يزداد سوءا كل يوم وإن فرنسا ستواصل الضغط على روسيا من خلال العقوبات.

وأضاف ماكرون: “الوضع يزداد سوءا كل يوم. الناس يموتون … لم ننجح في التوصل إلى وقف لإطلاق النار”.

وقد اتفق وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الأوكراني دميترو كوليبا على عقد اجتماع في جنوب تركيا يوم الخميس، وذلك في أول محادثات محتملة بين الوزيرين منذ غزو روسيا لأوكرانيا.

وحذرت فرنسا، اليوم الإثنين، روسيا من اللجوء إلى الابتزاز في المساعي الرامية لإحياء الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية وذلك بعد أن طالبت موسكو بضمان أمريكي ألا تضر العقوبات التي تواجهها بسبب أوكرانيا بتجارتها مع طهران.

وقالت الرئاسة الفرنسية، الأحد، إن محادثات هاتفية استمرت ساعة و45 دقيقة، بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، الذي يشن حملة عسكرية على أوكرانيا.

وقال قصر الإليزيه، إن ماكرون “طلب من بوتين هدنة إنسانية للسماح بخروج المدنيين عبر ممرات آمنة”، مشددا على “ضرورة حماية المنشآت النووية في أوكرانيا”.

وقال الإليزيه عقب الاتصال: “الوضع في أوكرانيا يزداد سوءا، وبوتن يكرر أنه مصر على تحقيق أهدافه دبلوماسيا أو عسكريا”.

وأضاف: “بوتن أكد أن أهدافه في أوكرانيا هي تحييدها عسكريا، والقضاء على النازية، والاعتراف بضم روسيا للقرم، والاعتراف باستقلال دونباس”.

وأشار الإليزيه إلى أن الرئيس الفرنسي، سيجري مكالمة هاتفية بنظيره الأوكراني، فلوديمير زيلينسكي، عقب مكالمته الأول مع بوتن.