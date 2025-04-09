ماكرون: باريس قد تعترف بدولة فلسطينية في يونيو

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يلقي كلمة في جامعة القاهرة بمصر يوم 7 أبريل نيسان 2025

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء إن باريس قد تعترف بدولة فلسطينية في يونيو\حزيران، مضيفا أن بعض دول الشرق الأوسط قد تعترف بدورها بإسرائيل.

وأضاف خلال مقابلة على قناة فرانس 5 “علينا أن نتحرك نحو الاعتراف (بالدولة الفلسطينية). وسنفعل ذلك خلال الأشهر القليلة المقبلة. لا أفعل ذلك لإرضاء أحد. سأفعله لأنه سيكون مناسبا في وقت ما”.

وتابع “ولأنني أيضا أرغب في المشاركة في جهود جماعية تمكن المدافعين عن فلسطين من الاعتراف بإسرائيل بدورهم، وهو أمر لا يفعله الكثيرون منهم”.

وحصلت الدولة الفلسطينية على اعتراف ما يقرب من 150 دولة رغم أن معظم القوى الغربية الكبرى لم تتخذ تلك الخطوة، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا واليابان.

والسعودية وإيران والعراق وسوريا واليمن من بين الدول التي لا تعترف بإسرائيل.

وقال ماكرون “نستهدف تنظيم مؤتمر في يونيو بالتعاون مع السعودية لنتمكن من وضع اللمسات النهائية على التحرك نحو اعتراف متبادل من عدة دول”.

وزار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الثلاثاء 8\4\2025 مدينة العريش المصرية الواقعة على بعد 50 كيلومترا من غزة حيث مركز حشد المساعدات الإنسانية للقطاع.

وذكرت وسائل إعلام مصرية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل إلى العريش برفقة ماكرون وذلك في آخر أيام زيارته إلى مصر التي استغرقت ثلاثة أيام.

وتشمل جولة ماكرون في المدينة زيارة مستشفى العريش العام الذي يستقبل المصابين والمرضى القادمين من غزة وكذلك المركز اللوجيستي للمساعدات الإنسانية في العريش إضافة إلى لقاء فرق إغاثة تابعة لمنظمات غير حكومية فرنسية ودولية.

وكان ماكرون قد اجتمع الاثنين 7\4\2025 مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي قبل أن ينضم لهما عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني في قمة ثلاثية أكد خلالها القادة الثلاثة على دعم الخطة العربية لإعادة إعمار غزة ورفضهم لترحيل سكان القطاع إلى دول أخرى.

كما أجرى القادة الثلاثة اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناقشوا خلاله سبل العودة إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) واستئناف مفاوضات إطلاق سراح الرهائن في غزة.