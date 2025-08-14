الخميس 20 صفر 1447 ﻫ - 14 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ماكرون: ترامب منفتح بالنسبة لتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا

منذ 9 دقائق
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

A A A
طباعة المقال

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبّر أمس الأربعاء للزعماء الأوروبيين عن استعداد الولايات المتحدة وحلفاء آخرين للمشاركة في منح أوكرانيا ضمانات أمنية لإنهاء حربها مع روسيا.

وأضاف ماكرون أن ترامب استبعد بوضوح في اتصال هاتفي مع الزعماء الأوروبيين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي، وهو ما يشكل عقبة رئيسية في أي اتفاق سلام مع روسيا.

وأدلى ماكرون، الذي يقضي عطلته في جنوب فرنسا، بهذه التصريحات للصحفيين في مقر إقامته الصيفي أمس الأربعاء. ونشر القصر الرئاسي نص التصريحات في وقت لاحق من ذلك اليوم.

    المزيد من أخبار العالم

    علم الهند
    مقتل 17 وفقدان العشرات بعد أمطار غزيرة مفاجئة في كشمير الهندية
    وزير المالية الإسرائيلي المتشدد بتسلئيل سموتريتش
    بعد إعلان سموتريتش عن مشروعه الاستيطاني.. ما هو مخطط "E1"؟
    علم الصين
    تشن هوا الصينية تضاعف مشترياتها من النفط الخام من الإمارات

    الأكثر قراءة

    سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في لبنان مجتبى اماني
    طرد السفير الإيراني... خيارٌ وارد!
    ارتفاع درجات الحرارة
    هل تبدأ موجة الحر بالانحسار مع عطلة نهاية الأسبوع؟
    السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني
    استراتيجية أمنية جديدة لنواب حزب الله.. ما علاقة السفارة الإيرانية؟