ماكرون: ترامب منفتح بالنسبة لتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبّر أمس الأربعاء للزعماء الأوروبيين عن استعداد الولايات المتحدة وحلفاء آخرين للمشاركة في منح أوكرانيا ضمانات أمنية لإنهاء حربها مع روسيا.

وأضاف ماكرون أن ترامب استبعد بوضوح في اتصال هاتفي مع الزعماء الأوروبيين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي، وهو ما يشكل عقبة رئيسية في أي اتفاق سلام مع روسيا.

وأدلى ماكرون، الذي يقضي عطلته في جنوب فرنسا، بهذه التصريحات للصحفيين في مقر إقامته الصيفي أمس الأربعاء. ونشر القصر الرئاسي نص التصريحات في وقت لاحق من ذلك اليوم.