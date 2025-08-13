ماكرون: ترامب يريد إشراك أوكرانيا في محادثات الأراضي مع روسيا

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ووزير الشؤون الأوروبية والخارجية الفرنسي جان نويل بارو، ووزير القوات المسلحة الفرنسي سيباستيان لوكونو يحضرون مؤتمراً عبر الفيديو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة الاتحاد الأوروبي حول الاجتماع المرتقب بين ترامب وبوتين بشأن أوكرانيا، في فورت دي بريغانكون في بورم-لي-ميموزا، فرنسا، 13 أغسطس 2025

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأربعاء إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أنه يتعين إشراك أوكرانيا في المحادثات بشأن الأراضي في أي اتفاق لوقف إطلاق النار مع روسيا.

وهذه التعليقات أول مؤشر على نتائج محادثات ترامب وقادة أوروبيين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والتي كانت تهدف إلى التأثير على اجتماع ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا يوم الجمعة القادم.

وإصرار ترامب على إشراك أوكرانيا، إذا ما جرى تأكيده، قد يمنح بعض الطمأنينة لكييف وحلفائها، الذين يخشون من إمكانية توصل ترامب وبوتين إلى اتفاق يتخلى عن مصالح أوروبا وأوكرانيا الأمنية ويقترح تقسيم أراضي أوكرانيا.

ومن المقرر أن يلتقي ترامب وبوتين في ألاسكا يوم الجمعة لإجراء محادثات حول كيفية إنهاء أكبر صراع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية والدائر منذ ثلاثة أعوام ونصف العام. وقال ترامب إنه سيتعين على الجانبين تبادل أراض لإنهاء هذا القتال الذي أودى بحياة عشرات الآلاف وشرد الملايين.

وتوجه زيلينسكي إلى برلين للمشاركة في اجتماعات عبر الفيديو تستضيفها ألمانيا مع قادة أوروبيين ثم مع ترامب. ويشعر الأوروبيون بالقلق من أن تبادل الأراضي قد يترك لروسيا ما يقرب من خُمس أوكرانيا، ويشجع بوتين على التوسع غربا في المستقبل.