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ماكرون: تصريحات إيران العلنية لهجوم حماس غير مقبولة

منذ 11 دقيقة
إيمانويل ماكرون

إيمانويل ماكرون

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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء إن رضاء إيران عن هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل غير مقبول مضيفا أن فرنسا تبحث إذا كانت طهران متورطة بشكل مباشر في الأمر.

وقال “ليس لدي ما أقوله عن تورط مباشر لإيران لعدم وجود دليل رسمي لدينا لكن من الواضح أن التصريحات العلنية للسلطات الإيرانية غير مقبولة… ومن المرجح أن حماس حصلت على مساعدة”.

وأضاف ماكرون في مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس “سأظل حذرا فيما يتعلق بهذا الأمر لحين الحصول على معلومات مخابرات مثبتة”.

وكان قال المرشد الإيراني علي خامنئي الثلاثاء إن طهران غير منخرطة في الهجوم الذي أطلقته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل مطلع الأسبوع، لكنه أشاد بما وصفها بأنها هزيمة عسكرية واستخباراتية “لا يمكن جبرها” لإسرائيل.

وفي أول كلمة ينقلها التلفزيون لخامنئي منذ انطلاق الهجوم، قال “نقبل أيادي الذين خططوا للهجوم على النظام الصهيوني”.

    المصدر :
  • رويترز

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