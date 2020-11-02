ماكرون تعليقاً على هجوم فيينا: بعد فرنسا تتعرض دولة صديقة للهجوم

علق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على الهجوم الذي شهدته فيينا مساء الاثنين، من خلال تغريدة على صفحته الرسمية عبر “تويتر”.

وكتب الرئيس الفرنسي “نحن الفرنسيون نشارك أفراد الشعب النمساوي الصدمة والحزن الذي أصابهم هذا المساء بهجوم في قلب عاصمتهم فيينا.”

وتابع: “بعد فرنسا، تتعرض دولة صديقة للهجوم… يجب أن يعرف أعداؤنا مع من يتعاملون. لن نستسلم.”