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ماكرون: تعليق الرسوم الأمريكية يترك أوروبا في حالة ضبابية

منذ ساعتين
آخر تحديث: 11 - أبريل - 2025 10:21 صباحًا
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع تعليق الرسوم الجمركية التي فرضها على عدد كبير من الدول لمدة 90 يوما لا يوفر سوى “توقف هش”.

وكتب ماكرون على إكس “التعليق الجزئي للرسوم الجمركية الأمريكية لمدة 90 يوما يرسل إشارة ويترك الباب مفتوحا أمام المحادثات. إلا أن هذا التوقف هش”.

وأضاف “هش، لأن الرسوم الجمركية بنسبة 25 بالمئة على الصلب والألمنيوم والسيارات و10 بالمئة على جميع المنتجات الأخرى لا تزال سارية. إنها تمثل 52 مليار يورو (58.8 مليار دولار) بالنسبة للاتحاد الأوروبي! هش، لأن هذا التوقف لمدة 90 يوما يعني 90 يوما من الضبابية لجميع أعمالنا، على جانبي الأطلسي وما هو أبعد من ذلك”.

وجدد ماكرون التأكيد على أن فرنسا والاتحاد الأوروبي سيشكلان جبهة موحدة فيما يتعلق بالمفاوضات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق وإلغاء الرسوم الجمركية الأمريكية.

(الدولار = 0.8848 يورو)

    المصدر :
  • رويترز

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