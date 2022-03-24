ماكرون: تم اعتماد آلية لمتابعة العقوبات على روسيا

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، إنه سيواصل العمل للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا.

وأضاف ماكرون في كلمة له خلال (مؤتمر صحفي) من بروكسل أن حلف شمال الأطلسي سيدعم أوكرانيا دون خوض حرب مع روسيا، موضحا أن فرنسا زادت من وجودها العسكري لتعزيز أمن شرق أوروبا.

وأوضح ماكرون أنه تم اعتماد آلية لمتابعة العقوبات على روسيا، مشددا على ضرورة “تكاتف” دول مجموعة السبع خلال استقبال اللاجئين الأوكرانيين.

وتابع:” الحرب التي بدأتها روسيا أدت لأزمة غذائية في عدة بلدان”.

وأكدت الرئاسة الفرنسية “الإليزيه”، اليوم الخميس، بضرورة التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، والدخول في مفاوضات جادة بين روسيا وأوكرانيا.

وأوضح الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحث مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إمكانية لعب أنقرة دور أكبر في الوساطة للتهدئة بين الطرفين.

كما أكدت أن فرنسا أعلنت ضرورة فتح قنوات الاتصال بين كل الدول لإمكانية حلحلة الأزمة الروسية الأوكرانية.

جدير بالذكر أن قادة دول حلف شمال الأطلسي الذين اجتمعوا في بروكسل اليوم الخميس، اتفقوا على تعزيز الجناح الشرقي للحلف في مواجهة الحرب التي تشنها روسيا في أوكرانيا وحذروا موسكو من استخدام الأسلحة الكيماوية.

وذكر بيان مشترك بعد اجتماع زعماء الدول الثلاثين الأعضاء في الحلف في بروكسل “ما زلنا على قلب رجل واحد في معارضتنا للعدوان الروسي ومساعدة أوكرانيا حكومة وشعبا والدفاع عن أمن جميع الحلفاء”.

واتفق الزعماء على تشكيل أربع مجموعات قتالية أخرى في بلغاريا والمجر ورومانيا وسلوفاكيا وحذروا الصين من دعم الحرب التي تشنها روسيا.