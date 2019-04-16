ماكرون: حريق نوتردام مأساة وسنعيد بناءها معًا

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أكد الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ أن “حريق ​كاتدرائية نوتردام​ مأساة حقيقة”، مشيراً إلى أن “الفترة المقبلة ستكون صعبة وبفضل الجهود لم تنهار الواجهة الأساسية للكاتدرائية”.

وخلال كلمة من أمام الكاتدرائية في ​باريس​، أوضح أن “كاتدرائية نوتردام هي قلب باريس”، مشدداً على “أننا سنعيد بناء كاتدرائية نوتردام معا”.

واعتبر الرئيس الفرنسي أن “الأسوأ تم تجنبه في حريق كاتدرائية نوتردام”.

وكان المتحدث باسم إدارة إطفاء ​الحرائق​ الفرنسية جان كلود غالية قد أعلن أن “حريقا اندلع في كاتدرائية نوتردام بوسط العاصمة الفرنسية باريس وعملية كبرى لإطفاء الحريق جارية”، فيما تم الإعلان عن انقاذ وحفظ البنية الأساسية للكاتدرائية و​البرجين​ الأساسيين وإخلاء القاطنين في محيط كاتدرائية نوتردام خشية من انهيارها.

ويعود تاريخ تأسيس الكاتدرائية إلى العصور الوسطى، فيما تستقطب نحو 13 مليون زائر. وتقع الكاتدرائية على ضفاف ​نهر السين​ حيث يبلغ طولها 128 متراً فيما يبلغ عرضها 48 متراً، وتتألف من برجين وفيها 10 أجراس.

االمصدر وكالات