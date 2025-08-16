ماكرون: سنعمل مع أمريكا والشركاء من أجل سلام دائم في أوكرانيا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بيان، اليوم السبت، إنه من الضروري مواصلة دعم أوكرانيا والضغط على روسيا، وذلك عقب قمة بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا.

وأضاف أن فرنسا ستعمل مع الولايات المتحدة والشركاء في “تحالف الراغبين” لإحراز تقدم في مسار السلام الدائم مع ضمانات أمنية.

وذكر أن تحالف الراغبين سيجتمع قريبا.

في حين، أكّد عدد من القادة الأوروبيين، في بيان مشترك، أنّ “دعمنا ل​أوكرانيا​ سيستمر. ونحن عازمون على بذل المزيد من الجهود للحفاظ على قوة أوكرانيا بهدف إنهاء القتال وتحقيق سلام عادل ودائم”.

جاء ذلك في بيان صادر عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، والمستشار الألماني ميرتس، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

ولفت القادة إلى أنّ “في وقت مبكر من صباح اليوم، قام الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإطلاعنا، وكذلك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على تفاصيل اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا بتاريخ 15 آب 2025”.

ورحب القادة بـ”جهود ترامب لوقف القتل في أوكرانيا، وإنهاء حرب العدوان الروسية، وتحقيق سلام عادل ودائم”، مضيفين: “وكما قال ترامب: “لا اتفاق حتى يتم التوصل إلى اتفاق”. وكما يتصور ترامب، فإن الخطوة التالية يجب أن تكون إجراء محادثات إضافية بمشاركة زيلينسكي، والذي سيلتقيه قريبًا”.

وتابعوا: “نحن مستعدون أيضًا للعمل مع ترامب وزيلينسكي من أجل قمة ثلاثية بدعم أوروبي”، مضيفين: “نحن واضحون في أن أوكرانيا يجب أن تحصل على ضمانات أمنية صارمة تتيح لها الدفاع الفعّال عن سيادتها وسلامة أراضيها. ونرحب بتصريح ترامب بأن الولايات المتحدة مستعدة لتقديم ضمانات أمنية. كما أن “تحالف الراغبين” مستعد للقيام بدور نشط”.

ولفت القادة إلى أنّه “لا ينبغي فرض أي قيود على القوات المسلحة الأوكرانية أو على تعاونها مع دول ثالثة. لا يمكن ل​روسيا​ أن تمتلك حق النقض على مسار أوكرانيا نحو الاتحاد الأوروبي أو حلف الناتو”، مشيرين إلى أنّه “سيكون من حق أوكرانيا وحدها اتخاذ القرارات بشأن أراضيها. يجب ألا تتغير الحدود الدولية بالقوة”.

وذكروا أنّه “طالما استمر القتل في أوكرانيا، فإننا على استعداد لمواصلة الضغط على روسيا. وسنواصل تعزيز العقوبات والإجراءات الاقتصادية الأوسع للضغط على اقتصاد الحرب الروسي، حتى يتحقق سلام عادل ودائم”.

وشدد القادة على أنّه “يمكن لأوكرانيا أن تعتمد على تضامننا الثابت بينما نعمل على تحقيق سلام يحمي المصالح الأمنية الحيوية لأوكرانيا وأوروبا”.