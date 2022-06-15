ماكرون: سيتعين على أوكرانيا إجراء محادثات مع روسيا في مرحلة ما

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الأربعاء إنه سيتعين على أوكرانيا إجراء محادثات مع روسيا في مرحلة ما من أجل محاولة إنهاء الحرب بين البلدين.

وقال ماكرون أثناء زيارته إلى رومانيا “سيتعين على الرئيس الأوكراني والمسؤولين الأوكرانيين التفاوض مع روسيا”.

وذكر مصدران دبلوماسيان إن ماكرون وصل رومانيا يوم الثلاثاء في جولة تستغرق ثلاثة أيام إلى الجناح الجنوبي لحلف شمال الأطلسي بما في ذلك مولدوفا قبل أن يتوجه على الأرجح إلى كييف يوم الخميس في زيارة مع المستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي.

فقد شدد في وقت سابق وكيل وزارة الدفاع كولين إتش كال، أن واشنطن “لن تقول للأوكرانيين تفاوضوا، وماذا يتفاوضون ومتى يتفاوضون”، مؤكداً أنهم سيضعون هذه الشروط بأنفسهم وفقا لصحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية.

وفي حديثه في مؤتمر أمني بواشنطن عقده مركز الأمن الأميركي الجديد، أكد كال مجدداً الالتزام الأميركي بمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها.

وقال: “دورنا هو مساعدتهم على التأكد من قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم ضد الهجوم الروسي، وقد قاموا بعمل شجاع بشكل لا يصدق في ذلك، ويعملون على تقوية موقفهم إذا حدثت المفاوضات”.