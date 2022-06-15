الأربعاء 16 ذو القعدة 1443 ﻫ - 15 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ماكرون: سيتعين على أوكرانيا إجراء محادثات مع روسيا في مرحلة ما

منذ 44 دقيقة
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

A A A
طباعة المقال

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الأربعاء إنه سيتعين على أوكرانيا إجراء محادثات مع روسيا في مرحلة ما من أجل محاولة إنهاء الحرب بين البلدين.

وقال ماكرون أثناء زيارته إلى رومانيا “سيتعين على الرئيس الأوكراني والمسؤولين الأوكرانيين التفاوض مع روسيا”.

وذكر مصدران دبلوماسيان إن ماكرون وصل رومانيا يوم الثلاثاء في جولة تستغرق ثلاثة أيام إلى الجناح الجنوبي لحلف شمال الأطلسي بما في ذلك مولدوفا قبل أن يتوجه على الأرجح إلى كييف يوم الخميس في زيارة مع المستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي.

فقد شدد في وقت سابق وكيل وزارة الدفاع كولين إتش كال، أن واشنطن “لن تقول للأوكرانيين تفاوضوا، وماذا يتفاوضون ومتى يتفاوضون”، مؤكداً أنهم سيضعون هذه الشروط بأنفسهم وفقا لصحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية.

وفي حديثه في مؤتمر أمني بواشنطن عقده مركز الأمن الأميركي الجديد، أكد كال مجدداً الالتزام الأميركي بمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها.

وقال: “دورنا هو مساعدتهم على التأكد من قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم ضد الهجوم الروسي، وقد قاموا بعمل شجاع بشكل لا يصدق في ذلك، ويعملون على تقوية موقفهم إذا حدثت المفاوضات”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

عبد الحميد الدبيبة
الدبيبة: البلاد لن تنزلق مجدداً إلى الاقتتال والحرب
الخطوط الجوية السويسرية
في سويسرا.. إعادة فتح المجال الجوي بعد عطل معلوماتي
وكالة الطاقة الدولية
وكالة الطاقة الدولية: من المتوقع أن يعود تعطش العالم للنفط بحلول عام 2023

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

حقل كاريش
خبير يكشف المردود المالي المتوقع من حقل كاريش
مغارة جعيتا
بالفيديو: اكتشاف مغارة في جبل خربة قنافار شبيهة بمغارة جعيتا
المبعوث الأميركي الخاص للطاقة الدولية آموس هوكستين
هوكستين يرد ضاحكاً على تصريحات باسيل.. الناس يحبون الشعارات