ماكرون سيعقد اجتماعا طارئا للحكومة لبحث أعمال الشغب المستمرة

سيعقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماعا طارئا جديدا للحكومة في وقت لاحق اليوم الجمعة 30\6\2023 بعد اندلاع أعمال شغب لليلة الثالثة على التوالي في مختلف أنحاء البلاد احتجاجا على مقتل شاب صغير برصاص الشرطة في وقت سابق من الأسبوع، حسبما أفاد تلفزيون بي.إف.إم نقلا عن الإليزيه.

وأضافت القناة التلفزيونية أن الاجتماع سيعقد الجمعة.

هذا وارتفعت حدة المواجهات في وقت مبكر من الجمعة 30\6\2023 في العاصمة الفرنسية باريس وعدد من المدن الفرنسية على خلفية الاحتجاجات المنددة بمقتل مراهق فرنسي على يد ضابط شرطة فرنسي.

وقد تداول ناشطون على وسائل التواصل مقاطع فيديو لأعمال شغب واقتحام لبعض المتاجر الكبرى مثل نايكي و ” Foot Locker” ومطعم ماكدونالدز، حيث تم نهب محتوياتهم في ظل عجز قوات الأمن عن ضبط الأوضاع.

يشار إلى أ الشرطة الفرنسية أطلقت الخميس، الغاز المسيل للدموع على متظاهرين كانوا يشاركون في مسيرة بضواحي باريس تكريما لذكرى فتى قتل برصاص عنصر من الشرطة من مسافة قريبة في وقت سابق من الأسبوع.