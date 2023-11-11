ماكرون: على إسرائيل أن تتوقف عن قصف غزة وقتل المدنيين

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) في مقابلة نشرت في وقت متأخر أمس الجمعة إن على إسرائيل أن تتوقف عن قصف غزة وقتل المدنيين.

وأضاف “لا يوجد مبرر” للقصف، قائلا إن وقف إطلاق النار سيفيد إسرائيل.

وقال إن فرنسا “’تدين بوضوح’ الأعمال ’الإرهابية’ التي تقوم بها حماس، ولكن رغم اعترافنا بحق إسرائيل في حماية نفسها، “فإننا نحثها على وقف هذا القصف” في غزة.

وعندما سئل عما إذا كان يريد أن ينضم زعماء دول أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا، إلى دعواته لوقف إطلاق النار، قال ماكرون “آمل أن يفعلوا ذلك”.

وتواجه إسرائيل دعوات متزايدة لضبط النفس في حربها المستمرة منذ شهر مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، لكنها تقول إن النشطاء المتمركزين في غزة، الذين هاجموا إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول واحتجزوا رهائن، سيستغلون الهدنة لإعادة تجميع صفوفهم.

وفي بيان ردا على تصريحات ماكرون، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن على زعماء العالم أن ينددوا بحماس وليس إسرائيل.

وأضاف “هذه الجرائم التي ترتكبها حماس اليوم في غزة سترتكب غدا في باريس ونيويورك وفي أي مكان في العالم”.

وبثت مقابلة ماكرون مع (بي بي سي) بعد يوم من انعقاد مؤتمر إنساني حول غزة في باريس.

وقال ماكرون “الاستنتاج الواضح لجميع الحكومات والمنظمات التي حضرت هذه القمة هو أنه لا يوجد حل آخر سوى هدنة إنسانية أولا والتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وهو ما سيسمح بحماية… جميع المدنيين الذين لا علاقة لهم بالإرهابيين”.

وتابع “في الواقع، اليوم يتم قصف المدنيين، في الواقع، هؤلاء الأطفال، هؤلاء السيدات، هؤلاء المسنين يتعرضون للقصف والقتل. لذلك ليس هناك سبب ولا شرعية لذلك. لهذا نحن نحث إسرائيل على التوقف”.