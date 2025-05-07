ماكرون: فرنسا وألمانيا تسعيان إلى وقف إطلاق نار في أوكرانيا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء إن فرنسا وألمانيا على اتصال وثيق في إطار دعمهما الثابت لأوكرانيا وستواصلان العمل من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار لمدة 30 يوما هناك.

وأضاف في كلمة بقصر الإليزيه إلى جانب المستشار الألماني الجديد الذي يقوم بزيارة للبلاد فريدريش ميرتس “هناك سؤال واحد فقط يحتاج لإجابة: هل روسيا مستعدة لوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما على الأقل حتى تتمكن من التوصل لوقف إطلاق نار راسخ ودائم؟، هل سيصدُق الرئيس الروسي -أخيرا- لا سيما في ما قاله خلال المحادثات مع الإدارة الأمريكية؟”.

من ناحيته، قال ميرتس إنه يأمل في أن يتم الاتفاق على وقف إطلاق نار بشكل دائم في أوكرانيا قريبا، لكنه لم يقدم أي التزامات بشأن أمن أوكرانيا.

قال ماكرون إن الوضع الإنساني في قطاع غزة بلغ مستويات “حرجة” غير مسبوقة مضيفا أن السماح بتوزيع مساعدات إنسانية في القطاع بات أمرا ملحا.

وذكر ماكرون أيضا أنه على الرغم من حق إسرائيل في محاربة أي تنظيم إرهابي، فإن “من غير المقبول” أن تتصرف دون احترام أي قواعد.

وأعلنت إسرائيل الاثنين عن خطط للتحكم في أي توزيع للمساعدات الإنسانية في غزة، في إطار عملية موسعة تقول إنها ربما تشمل السيطرة على القطاع بأكمله.