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ماكرون: لانخطط لاستخدام “أسترازينيكا” ضد سلالات كورونا الجديدة

9 - مايو - 2021
الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون

الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون

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أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن سياسة الاتحاد الأوروبي تهدف إلى الاستجابة بشكل خاص لمتحورات فيروس كورونا.

كما رحب ماكرون ماكرون بقرار الاتحاد الأوروبي عدم تجديد طلب الحصول على لقاح كوفيد-19 الذي تنتجه شركة “أسترازينيكا”، لأن بعض اللقاحات الأخرى أكثر فعالية.

وأوضح الرئيس الفرنسي  أنّ بلاده لا تخطّط لاستخدام لقاح شركة “أسترازينيكا” المضاد لـ”كورونا”، في مكافحة طفرات الفيروس الجديدة.

يشار إلى أن تيري بريتون مفوض السوق الداخلية في الاتحاد الأوروبي كان قد صرح بأن المفوضية الأوروبية لم تطلب شراء جرعات إضافية من لقاح “أسترازينيكا” لما بعد يونيو المقبل.

وكان الاتحاد الأوروبي بدأ إجراءات قانونية قبل أسبوعين ضد الشركة المصنعة للقاحات بسبب عدم احترامها شروط تعاقداتها.

يُذكر أنّ في نيسان الماضي، أطلقت ​المفوضية الأوروبية​ إجراءً قانونيًّا ضدّ شركة “أسترازينيكا” البريطانيّة السويديّة، بدعوى خرق اتفاقيّة الشراء المسبق للقاح.

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