الثلاثاء 22 ذو القعدة 1443 ﻫ - 21 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ماكرون: لا نرغب في حرب مع روسيا

15 - مارس - 2022
آخر تحديث: 15 - مارس - 2022 4:17 مساءً
إيمانويل ماكرون

إيمانويل ماكرون

A A A
طباعة المقال

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، إن بلاده لا ترغب في حرب ضد روسيا.

وأكد ماكرون أن فرنسا لن تفرض منطقة حظر جوي في أوكرانيا.

وجاءت تصريحات الرئيس الفرنسي، اليوم الثلاثاء، إذ أعلن كذلك أنه سيناقش مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين تقديم حماية قنصلية لصحفية روسية تواجه عقوبة بالسجن لفترة طويلة بعدما لوحت على الهواء مباشرة بشعار يحتج على غزو روسيا لأوكرانيا.

فرنشا في مأزق

كشف تقرير سري، أمس الاثنين، عن قيام فرنسا بتسليم معدات عسكرية لروسيا حتى بعد العقوبات الأوروبية في أعقاب ضم روسيا لشبه جزيرة القرم.

وأفاد التقرير، الذي نشره موقع “ديسكلوز” الاستقصائي، أن فرنسا سلمت تلك المعدات العسكرية لروسيا في الفترة بين العامين 2015 و2020.

وتنفي الحكومة الفرنسية أنها انتهكت العقوبات أو أنها قامت بأي خرق لها.

وأكد موقع “ديسكلوز” الإلكتروني الاثنين أنه “وفقا لوثائق مصنفة باعتبارها ’أسرار دفاع‘ حصل عليها ، ومعلومات من مصادر مفتوحة، أصدرت فرنسا ما لا يقل عن 76 رخصة تصدير لمعدات حربية إلى روسيا منذ العام 2015”.

وأوضح “المبلغ الإجمالي لهذه العقود بلغ 152 مليون يورو، كما يشير التقرير الأخير للبرلمان حول صادرات الأسلحة”، وفقا لفرانس برس.

    المزيد من أخبار العالم

    الصين تسجل 142 إصابة جديدة بفيروس كورونا
    فلاديمير بوتين
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    يخوت وقصور ومنتجعات.. وثائق مسربة تكشف أصولا بمليارات الدولارات مرتبطة ببوتين
    الجيش الأوكراني
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    القصف لا يتوقف ولو لساعة.. معارك حاسمة في شرق أوكرانيا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    هواتف آيفون تتعرض للاختراق
    هل امتلكت أحد هواتف ايفون هذه؟ قد تحصل على تعويض من أبل!
    معامل الكهرباء
    دعما للبرنامج السياحي... التيار الكهربائي سيُؤمن 22 ساعة في هذه المناطق
    قبل تنزيل أي تطبيق عليك التحقق من الشخص الذي طور البرنامج ثم قراءة أكبر عدد ممكن من المراجعات
    ماذا تنتظر.. احذف هذا التطبيق فوراً من هاتفك!!