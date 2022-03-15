ماكرون: لا نرغب في حرب مع روسيا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، إن بلاده لا ترغب في حرب ضد روسيا.

وأكد ماكرون أن فرنسا لن تفرض منطقة حظر جوي في أوكرانيا.

وجاءت تصريحات الرئيس الفرنسي، اليوم الثلاثاء، إذ أعلن كذلك أنه سيناقش مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين تقديم حماية قنصلية لصحفية روسية تواجه عقوبة بالسجن لفترة طويلة بعدما لوحت على الهواء مباشرة بشعار يحتج على غزو روسيا لأوكرانيا.

فرنشا في مأزق

كشف تقرير سري، أمس الاثنين، عن قيام فرنسا بتسليم معدات عسكرية لروسيا حتى بعد العقوبات الأوروبية في أعقاب ضم روسيا لشبه جزيرة القرم.

وأفاد التقرير، الذي نشره موقع “ديسكلوز” الاستقصائي، أن فرنسا سلمت تلك المعدات العسكرية لروسيا في الفترة بين العامين 2015 و2020.

وتنفي الحكومة الفرنسية أنها انتهكت العقوبات أو أنها قامت بأي خرق لها.

وأكد موقع “ديسكلوز” الإلكتروني الاثنين أنه “وفقا لوثائق مصنفة باعتبارها ’أسرار دفاع‘ حصل عليها ، ومعلومات من مصادر مفتوحة، أصدرت فرنسا ما لا يقل عن 76 رخصة تصدير لمعدات حربية إلى روسيا منذ العام 2015”.

وأوضح “المبلغ الإجمالي لهذه العقود بلغ 152 مليون يورو، كما يشير التقرير الأخير للبرلمان حول صادرات الأسلحة”، وفقا لفرانس برس.