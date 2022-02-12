ماكرون لبوتين: المفاوضات الصادقة لا تتفق مع ما يجري من تصعيد

قال قصر الإليزيه، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي اليوم السبت، بأن المفاوضات الصادقة لا تتفق مع ما يجري من تصعيد.

وخلال زيارة أجراها الرئيس الفرنسي لموسكو قبل أيام، ناقش ماكرون وبوتين سبل المضي قدما في تطبيق اتفاقات مينسك، لإحلال السلام في شرق أوكرانيا، وكذلك متطلبات الأمن والاستقرار في أوروبا.

وقال الإليزيه، إن الاتصال بين الزعيمين استغرق قرابة 90 دقيقة.

وبالتزامن مع التصعيد المتبادل بين رسيا والغرب، بشأن الأزمة الأوكرانية، عبر الشعب الأوكراني عن موقفه عبر الخروج في مظاهرات واسعة بالعاصمة كييف، ليعلن رفضه الواضح للحرب.

وفي الوقت ذاته، أجرى الرئيس بايدن مكالمة مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث قال قصر الإليزيه إن المحادثات تطرقت إلى تقييم ما يجري من توتر على الحدود الأوكرانية.

ومن المقرر أن يجري الرئيس الأميركي جو بايدن اتصالات “حاسمة” مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون، وسط توقعات أميركية بغزو روسي وشيك على أوكرانيا، فيما أقرت كييف خطة طوارئ في حالة نشوب الحرب، ودعت عشرات الدول رعاياها إلى مغادرة أوكرانيا.

خطة طوارئ أوكرانية

الجانب الأوكراني بدوره، يواصل الاستعدادات لسيناريو حرب محتملة عبر تدريبات بدأت اليوم السبت في منطقة خيرسون شمال شبه جزيرة القرم.

وشاركت وحدات من وزارة الداخلية والشرطة الوطنية، والحرس الوطني وحرس الحدود، ودائرة الطوارئ الحكومية في هذه التدريبات التي حضرها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.