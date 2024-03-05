ماكرون لحلفاء أوكرانيا: الوقت الراهن لا يتحمل أن نكون فيه جبناء

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء إن الوقت قد حان لحلفاء أوكرانيا كي يكثفوا جهودهم مشددا على أن الوقت الراهن لا يتحمل أن نكون فيه جبناء.

وقال ماكرون في كلمة أمام أعضاء من الجالية الفرنسية في براج “نقترب بالتأكيد من لحظة في أوروبا سيكون من المناسب ألا نكون جبناء فيها”.

وواجه ماكرون ردود فعل سلبية من كثير من الحلفاء الغربيين بعد أن ناقش علنا فكرة إرسال قوات من الدول الغربية إلى أوكرانيا في مؤتمر عُقد في باريس حول أوكرانيا يوم 26 فبراير شباط.

وقال ماكرون الثلاثاء، في إشارة إلى الغزو الروسي لأوكرانيا، إن فرنسا وجمهورية التشيك “على دراية تامة بأن الحرب عادت إلى أراضينا (في أوروبا) وأن بعض القوى التي أصبح من غير الممكن إيقافها يزداد خطر مهاجمتها لنا يوما بعد يوم ومن ثم سيتعين علينا أن نرتقي إلى مستوى التاريخ والشجاعة التي يتطلبها هذا الوضع”.

ولم يذكر ماكرون أي تفاصيل بشأن هذا الأمر.

ومن المتوقع أن يناقش ماكرون خلال زيارته لبراج دعم الخطط التي أعلنت عنها جمهورية التشيك الشهر الماضي، والتي حظيت بدعم كندا والدنمرك وغيرها من الدول، لتمويل الشراء السريع لمئات الآلاف من طلقات الذخيرة من بلدان أخرى لإرسالها إلى أوكرانيا.