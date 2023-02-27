الأثنين 7 شعبان 1444 ﻫ - 27 فبراير 2023 |
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ماكرون: لن نسمح بأن تصبح فرنسا "كبش الفداء المثالي" في أفريقيا

منذ ساعة واحدة
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن بلاده ستنهي نهجها استضافة قواعد عسكرية منتظمة في أفريقيا.

وأضاف ماكرون خلال كلمة قبل جولة أفريقية تبدأ الأربعاء أن فرنسا ستقيم بدلا من ذلك قواعد أو “أكاديميات” يشترك في إدارتها الجيش الفرنسي والجيوش الأفريقية.

وقال إنه سيكون هناك انخفاض ملحوظ في عدد العسكريين الفرنسيين ولكن ستكون هناك زيادة في الجهود المبذولة لتوفير التدريب والمعدات.

وأضاف أنه لن يسمح بأن تصبح فرنسا “كبش الفداء المثالي” في أفريقيا.

جاء ذلك بعد انتقاد بعض الدول الأفريقية باريس لتقاعسها عن كبح جماح التشدد الإسلامي في منطقة الساحل بشكل خاص.

وقال ماكرون أيضا إنه رفض الانجرار إلى تنافس عفا عليه الزمن بين الدول للسيطرة على أفريقيا.

وسيزور ماكرون الجابون وأنجولا وجمهورية الكونجو وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

ووصف الرئيس الفرنسي مجموعة المرتزقة الروسية (فاغنر) بأنها “تأمين على الحياة للأنظمة الفاشلة في أفريقيا”.

وقال إن الدول الأفريقية ستتوقف في النهاية عن اللجوء إلى المجموعة لأنهم سيرون أنها تزرع البؤس فقط.

    المصدر :
  • رويترز

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