السبت 20 محرم 1443 ﻫ - 28 أغسطس 2021 |
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ماكرون: مؤتمر بغداد تاريخي وهو بمثابة انتصار بحد ذاته

منذ 26 دقيقة
إيمانويل ماكرون

إيمانويل ماكرون

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رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بانطلاق أعمال “مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة”، معربا عن دعم باريس للعراق في سعيه للأمن والاستقرار.

وغرد ماكرون عبر حسابه على “تويتر” اليوم السبت:

“محاربة الإرهاب، تقديم مشاريع إقليمية حيوية وإعطاء ردود حقيقية على تحديات الشرق الأوسط.. لا يمكن فعل كل ذلك إلا بالتعاون المشترك”.

وأضاف: “مؤتمر بغداد تاريخي، وهو بمثابة انتصار بحد ذاته. هناك تعاون جديد قيد النشوء”.

وفي افتتاح المؤتمر قال ماكرون إنه سيكون “خاصا ببناء إرادة التعاون والشراكة وإنهاء الخلافات وسوء الفهم لتحقيق السلام”.

وأضاف: “نحن هنا من أجل دعم أمن واستقرار العراق.. فرنسا ستبقى على دعم بغداد في المهام القتالية للحرب ضد الإرهاب في إطار التحالف الدولي”.

وأكد ماكرون أن بلاده ستبقي على قواتها في العراق في إطار عمليات مكافحة الإرهاب ما دامت الحكومة العراقية تطلب ذلك، وبغض النظر عما تقرره الولايات المتحدة.

وتابع: “من مصلحة الجميع مواكبة الإصلاحات الاقتصادية في العراق، وباريس ستدعم بغداد في المشروعات الصحية والطاقة والتعليم، بهدف تعزيز استقراره”.

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