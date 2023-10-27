ماكرون: نتطلع إلى بناء "تحالف إنساني" بشأن غزة

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل إن عدة دول أوروبية تتطلع إلى بناء “تحالف إنساني” فيما يتعلق بغزة وإن محادثات تجري مع قبرص واليونان بشأن هذا الأمر.

وقال ماكرون اليوم الجمعة إن “قبرص يمكن أن تكون بمثابة قاعدة للعمليات الإنسانية”.

وأشار ماكرون إلى أنه على إسرائيل أن تستهدف الإرهابيين بشكل دقيق دون تعريض المدنيين للخطر.

وأضاف: فرنسا فقدت 35 من مواطنيها في الهجمة الإرهابية لحماس… ونسعى إلى إطلاق سراح جميع الرهائن في قطاع غزة.

وأوضح أن بلاده تسعى إلى وقف إطلاق نار مؤقت لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة