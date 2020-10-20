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ماكرون: ندعم العراق في حربه ضد الإرهاب

منذ 7 دقائق
إيمانويل ماكرون ومصطفى الكاظمي

إيمانويل ماكرون ومصطفى الكاظمي

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أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، وقوف بلاده بجانب الحكومة العراقية في حربها ضد الإرهاب .

وغرد ماكرون مساء أمس، بعبارة “سنهزم الشر من جذوره” معلقاً على زيارة رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي .

ونشر ماكرون صورة لقائه بالكاظمي، كتب ماكرون على حسابه على تويتر: تستمر فرنسا في التزامها بالوقوف إلى جانب العراق في محاربة الإرهاب، وفي دعم احترام سيادته. وسنهزم الشّر من جذوره. وأتوجه بالشكر إلى العزيز مصطفى الكاظمي على استعراض المبادرة التي بدأناها معاً بعد شهر من زيارتي بغداد.

وفي بيان لاحق صدر اليوم الثلاثاء عن الرئاسة الفرنسية، أكد أن الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء العراقي شددا على أهمية مكافحة الإرهاب عقب اجتماع في باريس.

كما ذكر البيان أيضا أن الزعيمين رحبا بخطط مجموعة ألستوم الفرنسية للعمل في مشروع مترو بغداد.

وكان ماكرون استضاف أمس الاثنين الكاظمي، الذي توجه لاحقاً إلى برلين.

يشار إلى أن هذا الاجتماع الباريسي أتى بعد زيارة ماكرون للعراق في سبتمبر، حيث عبر في حينه عن دعمه لسيادة العراق. كما أكد أن التحديات الرئيسية للعراق تتمثل في مواصلة مكافحة داعش، والتدخل الأجنبي في شؤونه.

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