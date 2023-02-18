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ماكرون: نريد إلحاق الهزيمة بروسيا وليس "سحقها"

منذ 18 ثانية
إيمانويل ماكرون

إيمانويل ماكرون (رويترز)

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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لصحيفة لو جورنال دو ديمونش إن فرنسا تريد أن تُمنى روسيا بالهزيمة في أوكرانيا، لكنها لا ترغب في “سحقها”.

وأضاف خلال مقابلة نُشرت (السبت 18-2-2023) “لا أرى، مثلما يرى البعض، أننا يجب أن نستهدف إلحاق هزيمة ساحقة بروسيا، ومن ثم مهاجمتها على أراضيها. هؤلاء المراقبون يريدون، قبل كل شيء، سحق روسيا. لم يكن هذا موقف فرنسا، ولن يكون موقفنا أبدا”.

وتعرض ماكرون لانتقادات من بعض أعضاء حلف شمال الأطلسي بسبب رسائله المتضاربة حول سياسته إزاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا.

وحث ماكرون الأعضاء أمس الجمعة على تكثيف الدعم العسكري لأوكرانيا.

    المصدر :
  • رويترز

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