السبت 4 رجب 1443 ﻫ - 5 فبراير 2022 |
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ماكرون وجونسون يؤكدان على أهمية الحوار لإنهاء الأزمة الأوكرانية

منذ ساعتين
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أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، على أهمية الحوار لإنهاء الأزمة الأوكرانية، حسبما نقلت وكالة رويترز.

وشدد الجانبان خلال اتصال هاتفي على أهمية الحوار لتخفيف التصعيد، وقالت الوكالة إن ماكرون من المقرر أن يقوم بزيارة إلى روسيا، الأسبوع المقبل.

ولفت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، انتباه الرئيس الفرنسي إلى تصريحات وتصرفات كييف الاستفزازية التي تتعارض مع اتفاقيات مينسك، كما اتفق الجانبان على إجراء المزيد من الاتصالات.

وتوتر الوضع في شرق أوروبا بعد اتهام واشنطن لموسكو بتعزيز قواتها بالقرب من الحدود مع أوكرانيا استعدادا لغزوها، وهو الأمر الذي نفته موسكو بشكل قاطع.

وأصدرت روسيا تحذيرات من محاولات غربية لجرها إلى صراع مسلح في أوكرانيا، مؤكدة أن النشاط العسكري لحلف شمال الأطلسي والتوسعات بالقرب من حدودها تهدد أمنها القومي.

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