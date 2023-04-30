ماكرون وزيلينسكي يبحثان احتياجات أوكرانيا العسكرية

أعلنت فرنسا وأوكرانيا أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحدث مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر الهاتف، الأحد، وأنهما ناقشا احتياجات أوكرانيا العسكرية.

وقال زيلينسكي إنه أجرى حديثا مطولا وذا مغزى مع ماكرون تبادلا خلاله وجهات النظر بشأن الحرب وسبل إنهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

وقال زيلينسكي خلال كلمته المسائية عبر الاتصال المرئي “أنا ممتن لفرنسا ولإيمانويل شخصيا لدعمهما لبلادنا وشعبنا” مضيفا أنه وجه الشكر لفرنسا أيضا لتعهدها بإرسال أسلحة إلى أوكرانيا.

وذكرت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون أكد لزيلينسكي مجددا دعم فرنسا لأوكرانيا وأنه أبلغه بتطورات التنسيق الأوروبي لتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا.

وعبر مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن ثقته الأسبوع الماضي في أن التكتل سيضع خلال أيام اللمسات الأخيرة على خطة لشراء ذخيرة لأوكرانيا بعدما عبرت كييف عن شعورها بالإحباط بسبب خلافات بين الدول الأعضاء في الاتحاد.