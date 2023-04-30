الأحد 10 شوال 1444 ﻫ - 30 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ماكرون وزيلينسكي يبحثان احتياجات أوكرانيا العسكرية

منذ 49 دقيقة
آخر تحديث: 30 - أبريل - 2023 9:57 مساءً
ماكرون وزيلينسكي

ماكرون وزيلينسكي

A A A
طباعة المقال

أعلنت فرنسا وأوكرانيا أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحدث مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر الهاتف، الأحد، وأنهما ناقشا احتياجات أوكرانيا العسكرية.

وقال زيلينسكي إنه أجرى حديثا مطولا وذا مغزى مع ماكرون تبادلا خلاله وجهات النظر بشأن الحرب وسبل إنهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

وقال زيلينسكي خلال كلمته المسائية عبر الاتصال المرئي “أنا ممتن لفرنسا ولإيمانويل شخصيا لدعمهما لبلادنا وشعبنا” مضيفا أنه وجه الشكر لفرنسا أيضا لتعهدها بإرسال أسلحة إلى أوكرانيا.

وذكرت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون أكد لزيلينسكي مجددا دعم فرنسا لأوكرانيا وأنه أبلغه بتطورات التنسيق الأوروبي لتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا.

وعبر مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن ثقته الأسبوع الماضي في أن التكتل سيضع خلال أيام اللمسات الأخيرة على خطة لشراء ذخيرة لأوكرانيا بعدما عبرت كييف عن شعورها بالإحباط بسبب خلافات بين الدول الأعضاء في الاتحاد.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

مجمع مليتة النفطي
ليبيا.. توقف العمل في مجمع مليتة للنفط والغاز
آثار الاشتباكات في السودان
اشتباكات السودان
بسبب خطورة الأوضاع.. كندا توقف رحلات الإجلاء من السودان
الجامعة العربية
الأردن يستضيف محادثات عودة سوريا إلى الجامعة العربية

الأكثر قراءة

جبران باسيل
شروط باسيل للموافقة على انتخاب فرنجية!
العميد شامل روكز
شامل روكز: نادم على تأييدي للتيار.. وهذا مرشحي لرئاسة الجمهورية!
اعتداء - تعبيرية
بالصورة.. فنان لبنانيّ يتعرّض للضرب في البترون وزوجته تكشف التفاصيل!