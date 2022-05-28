ماكرون وشولتس حثا بوتين على إطلاق سراح مقاتلي آزوفستال

قال قصر الإليزيه إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس حثا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت على إطلاق سراح 2500 أوكراني دافعوا عن مصنع الصلب في آزوفستال قبل اعتقالهم من قبل القوات الروسية.

وأضاف القصر أن الزعيمين الأوروبيين حثا، في اتصال مشترك، بوتين على قبول حوار مباشر مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقالت روسيا هذا الشهر إن ما يقرب من ألفي أوكراني استسلموا في ماريوبول بعد أن تحولت لأنقاض أثر صمودهم لأسابيع في المخابئ والأنفاق أسفل مصنع الصلب في آزوفستال.

وقال القصر إن ماكرون وشولتس شددا كذلك على ضرورة رفع الحصار الروسي عن ميناء أوديسا للسماح بصادرات الحبوب الأوكرانية.

من جهته قال بوتين بحسب البيان الصادر عن الكرملين، إن ”روسيا مستعدة للمساعدة في إيجاد حلول من أجل تصدير الحبوب بلا قيود، بما في ذلك الحبوب الأوكرانية الآتية من المرافئ الواقعة على البحر الأسود“.

وأوضح أن الصعوبات المتصلة بالإمدادات الغذائية سببها ”سياسة اقتصادية ومالية مغلوطة من جانب الدول الغربية، إضافة إلى العقوبات على روسيا“.

وأكد بوتين أن زيادة إمدادات الأسمدة والمنتجات الزراعية الروسية يمكن أن تؤدي إلى خفض التوتر في السوق الزراعية العالمية؛ ”الأمر الذي يستدعي بالتأكيد رفع العقوبات ذات الصلة“ عن موسكو.