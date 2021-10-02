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ماكرون يبحث مع الرئيس سعيد الأوضاع في تونس

2 - أكتوبر - 2021
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قالت الرئاسة الفرنسية السبت، إن الرئيس إيمانويل ماكرون بحث الوضع السياسي في تونس مع الرئيس قيس سعيد وإن سعيد أبلغه بأن حكومة جديدة ستتشكل خلال الأيام القادمة.

جاء ذلك، بعدما قال رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي، إن البرلمان في حالة انعقاد دائم ودعا النواب إلى استئناف العمل متحدياً قرار سعيد بتعليق عمل المجلس وذلك في تصعيد جديد للأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد.

وتعرض قيس سعيد لضغوط محلية ودولية لاختيار حكومة جديدة بعد تدخله في يوليو (تموز) بإقالة رئيس الوزراء، وتعليق عمل البرلمان، واضطلاعه بالسلطة التنفيذية.

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