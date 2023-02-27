ماكرون يتوجه إلى إفريقيا لوقف "إزاحة" فرنسا من القارة السمراء

بدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة لأفريقيا (الاثنين 27-2-2023) في محاولة للتصدي للجهود الروسية الرامية لإزاحة فرنسا من القارة بعد أن عانت باريس من سلسلة انتكاسات عسكرية وسياسية في منطقة نفوذها السابقة.

سيزور ماكرون ثلاث دول أفريقية حول حوض الكونجو بالإضافة إلى أنجولا، إذ تتركز الزيارة على ما يبدو على المناطق البعيدة عن المستعمرات الفرنسية السابقة في منطقة الساحل المضطربة والتي تتصاعد فيها المشاعر المعادية لفرنسا.

ومن المتوقع أن يوضح ماكرون سياسته الجديدة تجاه أفريقيا في خطاب ومؤتمر صحفي في قصر الإليزيه قبل بدء الجولة.

وتأتي الجولة بعد أكثر من أسبوع بقليل من قيام بوركينا فاسو بطرد القوات الفرنسية وإنهاء اتفاق عسكري سمح لفرنسا بقتال المسلحين في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا لتصبح أحدث دولة أفريقية ترفض مساعدة باريس.

وسحبت فرنسا قواتها من مالي العام الماضي بعد أن بدأ المجلس العسكري هناك العمل مع متعاقدين عسكريين روس، مما أنهى عشر سنوات من العمليات ضد المسلحين الإسلاميين.

وانتشرت مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة أيضا في جمهورية أفريقيا الوسطى، مما أثار مخاوف من أن تكون له تداعيات في باريس في وقت تحاول فيه الدول الغربية الضغط على دول في الجنوب الأفريقي لاتخاذ مواقف ضد روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

واتهم ماكرون روسيا بتغذية دعاية مناهضة لفرنسا في أفريقيا لخدمة طموحات “جشعة”.