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ماكرون يحث إسرائيل على الإسراع بالتحقيق في قضية “شيرين أبو عاقلة”

منذ 8 ساعات
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - رويترز

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - رويترز

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قال قصر الإليزيه إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حث إسرائيل اليوم الثلاثاء على سرعة استكمال التحقيقات في مقتل مراسلة فلسطينية الأسبوع الماضي خلال هجوم إسرائيلي في الضفة الغربية.

ولقيت مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة حتفها بالرصاص يوم الأربعاء. وأثار مقتلها والعنف الذي استخدمته الشرطة الإسرائيلية تجاه المشيعين في جنازتها بعد ذلك بيومين غضبا فلسطينيا ودوليا.

وقال مكتب الرئيس الفرنسي بعد اتصال هاتفي بين ماكرون ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت “الرئيس قال إنه تأثر بمقتل شيرين أبو عاقلة وكرر موقف فرنسا بأن هناك حاجة لسرعة الانتهاء من التحقيق”.

وتجري إسرائيل والفلسطينيون تحقيقين منفصلين بشأن مقتلها، ولا يزال الجانبان على خلاف بشأن مصدر إطلاق النار الذي أودى بحياتها.

ويتهم الفلسطينيون إسرائيل باغتيالها ويطالبون برد دولي. وتنفي إسرائيل استهدافها قائلة إنها ربما أصيبت بطريق الخطأ من قبل جندي أو مسلح فلسطيني أثناء تبادل إطلاق النار.

ومن ناحية أخرى، قال قصر الإليزيه إن ماكرون أبلغ بينيت بقلقه إزاء قرار إسرائيل الأخير المضي قدما في بناء أكثر من أربعة آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولة عليها.

وتعتبر معظم الدول المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وهو موقف ترفضه إسرائيل.

ولم يشر بيان من مكتب بينيت في أعقاب الاتصال الهاتفي إلى شيرين أبو عاقلة أو المستوطنات.

وقال قصر الإليزيه أيضا إن ماكرون وبينيت سينسقان الجهود لإنهاء الغزو الروسي لأوكرانيا. وشارك الزعيمان حتى الآن في جهود دبلوماسية غير مثمرة تهدف إلى إحلال السلام في أوكرانيا.

    المصدر :
  • رويترز

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