ماكرون يحذر... أي عرقلة لجهود السلام في شرق الكونغو ستواجه بعقوبات!

تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم السبت بمبلغ 34 مليون يورو (36 مليون دولار) قيمة مساعدات للمناطق الواقعة شرق الكونغو المتضررة من الصراع، محذراً من أن أي طرف يسعى لعرقلة جهود السلام هناك سيواجه عقوبات.

جاءت تصريحات ماكرون خلال زيارة رسمية إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث أثار اعتقاد عن دعم فرنسا لرواندا المجاورة مشاعر معادية لفرنسا فيما تتصدى المناطق الشرقية لهجوم تشنه جماعة إم23 المتمردة التي تتهم الكونغو رواندا بمساندتها. وتنفي رواندا هذه التهم.

وانضمت فرنسا في وقت سابق للأمم المتحدة والكونغو ودول أخرى في اتهام رواندا بدعم جماعة إم23، لكن طُلب من ماكرون في مؤتمر صحفي بكينشاسا إدانة رواندا.

وقال ماكرون: “كنت واضحاً للغاية بخصوص إدانة إم23 ومن يدعمونها”.

وفشلت عملية سلام بوساطة قوى إقليمية في أنغولا انطلقت في تشرين الثاني حتى الآن في إنهاء القتال، لكن ماكرون أكد ثقته في هذه الخطة.

وأشار ماكرون من دون تحديد طرف بعينه إلى أنه “إذا لم يحترموها، نعم يمكن أن يتم فرض عقوبات”.