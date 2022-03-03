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ماكرون يحذر: “الأسوأ لم يأت بعد” في أوكرانيا

منذ 3 ساعات
آخر تحديث: 3 - مارس - 2022 6:04 مساءً
إيمانويل ماكرون

إيمانويل ماكرون

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حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من السناريو المرعب جراء الغزو الروسي لأوكرانيا ، وقال إن “الأسوأ لم يأت بعد” في أوكرانيا.

جاء تصريحات ماكرون بعد محادثاته الهاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الذي أعرب عن “اعتزامه” مواصلة هجومه، وأن الهدف من الهجوم على أوكرانيا هو “السيطرة” على كل البلاد بحسب الإليزيه.

وخلال مكالمة هاتفية استمرت ساعة ونصف ساعة بناء على طلب من الرئيس الروسي، أخبر بوتين نظيره الفرنسي بأن عملية الجيش الروسي تتطور “وفقا للمخطط” الذي وضعته موسكو وأنها “ستتفاقم” إذا لم يقبل الاوكرانيون بشروطها، على ما أوضحت الرئاسة الفرنسية.

وقال مسؤول فرنسي إن الرئيس إيمانويل ماكرون أبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين أنه ارتكب “خطأ فادحا” في حق أوكرانيا وأنه يخدع نفسه بشأن الحكومة في كييف وأن الحرب ستكلف روسيا غاليا على المدى الطويل.

وقال المسؤول أن بوتين أكد في الاتصال الهاتفي الذي بادر به اليوم الخميس تصميمه على تحييد أوكرانيا ونزع سلاحها، سواء دبلوماسيا أو عسكريا.

وقال مستشار الرئيس الفرنسي “لم يتضمن ما قاله الرئيس بوتين أي شيء يمكن أن يطمئننا”. وأضاف أن بوتين أكد “روايته” بأنه يسعى إلى “القضاء على نفوذ النازيين في أوكرانيا”.

وأفاد بأن ماكرون قال لبوتين “أنت تكذب على نفسك.. ذلك سيكلف بلدك غاليا وسينتهي الأمر ببلادك بعزلة وضعف وتحت طائلة العقوبات لفترة طويلة جدا”.

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