ماكرون يحذّر إسرائيل من إغلاق قنصلية فرنسا بالقدس بعد اعتراف باريس بدولة فلسطين

اعتبر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم أن إغلاقا محتملا لقنصلية فرنسا في القدس من جانب السلطات الإسرائيلية ردا على اعتراف باريس بدولة فلسطين، سيكون “خطأ فادحا”.

وقال الرئيس الفرنسي في مقابلة مع قناة فرانس 24 وإذاعة فرنسا الدولية “أعتقد أنه سيكون خطأ فادحا، ولا أرى تاليا أنه سيتم القيام بذلك”.

من جهته، ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان اليوم الأربعاء أن نتنياهو أبلغ عائلة ألون أوهيل، الرهينة الذي لا يزال محتجزا في غزة، بأن هناك جهدا عسكريا دبلوماسيا مشتركا يجري تنفيذه بشكل مستمر لهزيمة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وإعادة جميع الرهائن.

وقال كوبي أوهيل، والد ألون، في بيان له إنه وزوجته يتوقعان أن يعود نتنياهو من رحلته إلى الولايات المتحدة “بأخبار ينتظرها كل شعب إسرائيل”.

ومن المقرر أن يلقي نتنياهو خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم الجمعة وذلك ضمن زيارة إلى الولايات المتحدة من المقرر أن يلتقي فيها أيضا بالرئيس دونالد ترامب لمناقشة إطلاق سراح الرهائن.

وأضاف أوهيل في بيان صادر عن منتدى عائلات الرهائن “رحلته مهمة لجميع وزراء الحكومة لإعطائه (نتنياهو) الدعم والقوة حتى يعمل على تأمين إطلاق سراح ألون وجميع الرهائن”.