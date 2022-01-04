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ماكرون يدعو إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في ميانمار

4 - يناير - 2022
آخر تحديث: 4 - يناير - 2022 10:28 صباحًا
إيمانويل ماكرون

إيمانويل ماكرون

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دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في ميانمار ووضع حد للقمع واحترام التطلعات الديمقراطية.

وفي تغريدة نشرها عبر حسابه في “تويتر” بمناسبة الذكرى الـ74 لاستقلال بورما، قال ماكرون: تحتفل بورما اليوم بالذكرى 74 لاستقلالها. وتعرب فرنسا عن تضامنها مع شعبها الذي أصابه الانقلاب. إننا ندعو إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ووضع حد للقمع واحترام التطلعات الديمقراطية”.

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