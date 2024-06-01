ماكرون يدعو إلى إنهاء الحرب في غزة ويدعم خطة بايدن

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة من خلال منشورين باللغتين العربية والعبرية على منصة “إكس” يوم السبت، مشيدًا باقتراح الولايات المتحدة لاتفاق شامل يهدف إلى تحقيق سلام مستدام في المنطقة.

في منشوره باللغة العربية، كتب ماكرون على حسابه الرسمي: “على الحرب في غزة أن تتوقف. ندعم اقتراح الولايات المتحدة لاتفاق شامل. كما نعمل مع شركائنا في المنطقة لسلام وأمان للجميع. إطلاق سراح الرهائن، وقف إطلاق نار مستدام بغية العمل من أجل السلام والتقدم نحو حل الدولتين.” وقد قام بترجمة نفس التغريدة إلى اللغة العبرية، مما يعكس دعوته المتواصلة للسلام وتوحيد الجهود الدولية لحل الأزمة.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أعلن، الجمعة، عن مقترح جديد لوقف الحرب في غزة، يتضمن ثلاث مراحل مفصلة. المرحلة الأولى، التي تستمر لمدة 6 أسابيع، تشمل وقفا شاملا لإطلاق النار، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من المراكز السكانية الرئيسية في غزة مقابل إطلاق سراح الرهائن النساء والجرحى والمسنين لدى حماس، وكذلك إطلاق سراح مئات الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية وعودة سكان شمال القطاع إلى مناطقهم.

إذا استغرقت المفاوضات أكثر من 6 أسابيع، فسيستمر وقف إطلاق النار طالما استمرت المحادثات. خلال هذه المرحلة، ستتفاوض إسرائيل مع حركة حماس للوصول إلى المرحلة الثانية، التي ستشهد نهاية الحرب بشكل دائم.

المرحلة الثانية من المقترح ستتضمن إطلاق سراح بقية الأسرى الأحياء، بينما تنسحب قوات الجيش الإسرائيلي من غزة ويستمر وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى زيادة المساعدات الإنسانية بمعدل 600 شاحنة يومياً. وأخيراً، المرحلة الثالثة تتضمن تنفيذ خطة إعادة إعمار شاملة لقطاع غزة.

هذه الدعوات تأتي في إطار الجهود الدولية المستمرة لتهدئة الوضع في غزة وتحقيق سلام مستدام في المنطقة، مع التركيز على الحلول الدبلوماسية والإنسانية لإعادة الاستقرار.