الجمعة 22 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 16 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ماكرون يدعو هؤلاء إلى نهائي كأس العالم 2022

منذ ساعة واحدة
إيمانويل ماكرون

إيمانويل ماكرون

A A A
طباعة المقال

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اللاعبين الفرنسيين الذين لم يتمكنوا من المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، بسبب الإصابات، لحضور المباراة النهائية ضد الأرجنتين.

ووفقًا لصحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن ماكرون يرغب في أن يكون كريم بنزيما (ريال مدريد)، ونغولو كانتي (تشيلسي)، وبول بوغبا (يوفنتوس)، في الملعب خلال المباراة النهائية ضد الأرجنتين.

وستقام المباراة النهائية بين فرنسا الأرجنتين، يوم الأحد 18 كانون الأوّل، على استاد “لوسيل” بقطر.

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الدولي البولندي شيمون مارتسينياك صفارة بداية نهائي مونديال قطر 2022، في تمام الساعة (15:00) بتوقيت غرينتش، ويساعده حكما الراية مواطناه، بافيل سوكولنيتسكي وتوماش ليستكيفيتش، وسيشرف البولندي الرابع توماش كفياتكوفسكي على تقنية حكم الفيديو المساعد “VAR”.

    المزيد من أخبار العالم

    خريطة تظهر تموضع منطقة خيرسون الأوكرانية
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    اوكرانيا تتوقع ان تشن روسيا هجوماً جديداً مطلع العام المقبل
    قصف روسي على كييف
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    هجوم روسي آخر.. صفارات الإنذار تدوي في أنحاء أوكرانيا
    علم فرنسا
    اندلاع حريق في مبنى سكني قرب مدينة ميلان الفرنسية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    نجم كرواتيا لوكا مودريتش
    قائد كرواتيا يشكو من "ظلم التحكيم".. ورسالةٌ إلى ميسي!
    آلية تابعة لقوات اليونيفيل في جنوب لبنان
    تطوّر خطير جنوبًا.. إطلاق نار ومقتل جندي من "اليونيفيل"! (فيديو)
    مدون الطعام الصيني (غان)
    فيديو مروع.. مقتل أحد مشاهير السوشيال ميديا خلال بث مباشر!