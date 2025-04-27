ماكرون يدين طعن مسلم أثناء الصلاة جنوب فرنسا

سياسيون فرنسيون ينددون بمقتل رجل في مسجد والجاني لا يزال طليقا

ندد سياسيون فرنسيون اليوم الأحد بهجوم لقي فيه رجل حتفه طعنا بينما كان يصلي في مسجد بجنوب البلاد، في واقعة جرى تصويرها ونشرها على سناب شات.

ولا يزال المشتبه به طليقا منذ حدوث الواقعة يوم الجمعة، ولم تعلن الشرطة دوافع الهجوم.

وقدم الرئيس إيمانويل ماكرون دعمه لأسرة القتيل وللجالية المسلمة في فرنسا، وكتب على منصة إكس “لا يوجد مكان في فرنسا للعنصرية والكراهية بدوافع دينية”.

وزار وزير الداخلية برونو روتايو اليوم الأحد بلدة أليس بجنوب فرنسا حيث وقع الهجوم، والتقى بقيادات دينية. ومن المتوقع تنظيم مظاهرة ضد الإسلاموفوبيا (كراهية الإسلام) في باريس مساء اليوم.

وأدان رئيس الوزراء فرانسوا بايرو الواقعة ووصفها بأنها معادية للإسلام في منشور على منصة إكس أمس السبت.

وتضم فرنسا، التي تفتخر بمزيجها الخاص من العلمانية، أكبر جالية مسلمة في أوروبا، إذ يبلغ عددهم أكثر من ستة ملايين نسمة ويشكلون حوالي 10 بالمئة من السكان.

لكن سياسيين من مختلف الأطياف السياسية، بمن فيهم ماكرون، هاجموا ما وصفوه بالانفصالية الإسلامية والإسلام المتطرف، بطريقة قالت منظمات حقوقية وإسلامية إنها قد تضع ضغوطا على المسلمين في التعبير عن هويتهم.

وحث المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية اليوم الأحد السلطات على إطلاق خطة وطنية لحماية أماكن العبادة الإسلامية.