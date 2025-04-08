ماكرون يزور مدينة لعريش مركز حشد المساعدات لغزة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يلقي كلمة في جامعة القاهرة بمصر يوم 7 أبريل نيسان 2025

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء إلى مدينة العريش المصرية الواقعة على بعد 50 كيلومترا من غزة حيث مركز حشد المساعدات الإنسانية للقطاع.

وذكرت وسائل إعلام مصرية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل إلى العريش برفقة ماكرون وذلك في آخر أيام زيارته إلى مصر التي تستغرق ثلاثة أيام.

وتشمل جولة ماكرون في المدينة زيارة مستشفى العريش العام الذي يستقبل المصابين والمرضى القادمين من غزة وكذلك المركز اللوجيستي للمساعدات الإنسانية في العريش إضافة إلى لقاء فرق إغاثة تابعة لمنظمات غير حكومية فرنسية ودولية.

وكان ماكرون قد اجتمع أمس الاثنين 7\4\2025 مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي قبل أن ينضم لهما عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني في قمة ثلاثية أكد خلالها القادة الثلاثة على دعم الخطة العربية لإعادة إعمار غزة ورفضهم لترحيل سكان القطاع إلى دول أخرى.

كما أجرى القادة الثلاثة اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناقشوا خلاله سبل العودة إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) واستئناف مفاوضات إطلاق سراح الرهائن في غزة.