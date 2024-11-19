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ماكرون يشيد بقرار أمريكا بعد رفع القيود الصاروخية عن أوكرانيا

19 - نوفمبر - 2024
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن اتخذت “قرارا جيدا” بالسماح لأوكرانيا باستخدام أسلحة أمريكية الصنع لضرب داخل روسيا.

وعلى هامش قمة زعماء مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو، قال ماكرون إن دعوة إدارة بايدن جاءت بسبب تدخل جنود من كوريا الشمالية في أوكرانيا، ووصف قرار روسيا في هذا الشأن بأنه “تصعيدي”.

ويوم الأحد 17 تشرين الثاني /نوفمبر الجاري وافقت إدارة الرئيس جو بايدن على منح أوكرانيا الضوء الأخضر لاستخدام الصواريخ التكتيكية الأميركية الصنع من طراز “أتاكمز” (ATACMS)، لشن ضربات داخل العمق الروسي، بعد أكثر من عامين ونصف من الحرب الروسية الأوكرانية.

ورفض البيت الأبيض على مدار أكثر من 30 شهرا الموافقة على طلب أوكرانيا شن ضربات داخل العمق الروسي بأسلحة أميركية، خشية أن يكون ذلك تصعيدا.

جدير بالذكر أن أوكرانيا قدمت طلبات لاستخدام نظم المدفعية من طراز “هيمارس” (HIMARS)، ودبابات أبرامز، ومقاتلات “إف 16″، ورفضت إدارة بايدن وراوغت، ثم وافقت في وقت لاحق.

    المصدر :
  • رويترز

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